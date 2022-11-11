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الإدارة الأمريكية: «بايدن» سيجدد حالة الطوارئ العامة المتعلقة بكورونا
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الإدارة الأمريكية: «بايدن» سيجدد حالة الطوارئ العامة المتعلقة بكورونا

الإدارة الأمريكية: «بايدن» سيجدد حالة الطوارئ العامة المتعلقة بكورونا

الإدارة الأمريكية: «بايدن» سيجدد حالة الطوارئ العامة المتعلقة بكورونا
٠١:١٤:٠٣ ص، السبت، ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن سيجدد حالة الطوارئ العامة المتعلقة بكورونا مطلع العام المقبل.

وأوضحت أن حالة الطوارئ الصحية العامة المرتبطة ستستمر حتى 11 يناير المقبل، في حين يستعد المسؤولون لارتفاع عدد الحالات هذا الشتاء.

وبحسب «أسوشيتيد برس» فإن القرار يأتي مع تناسي كثيرين لتفشي الفيروس وبينما تتراجع الوفيات والإصابات اليومية جراء المرض، يعود الناس وكثير منهم لا يرتدون كمامات إلى المدارس والوظائف والمتاجر كالمعتاد،

وأدت حالة الطوارئ الصحية العامة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في يناير 2020 وتجددت كل 90 يومًا منذ ذلك الحين، إلى تغيير طريقة تقديم الخدمات الصحية في الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث مكن إعلان الطوارئ السلطات من الحصول على تصريح طارئ للقاحات المضادة لكوفيد، وإجراء الاختبارات، وتوفير العلاجات مجانا.

إصابة وزير التعليم الأمريكي بفيروس «كورونا»

وقبل أيام، أعلنت وزارة التعليم الأمريكية، إصابة وزير التعليم ميجيل كاردونا بفيروس كورونا المستجد.

وبينت مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الاتصالات والتواصل الأمريكي، قولها إن اختبار كاردونا كان إيجابيا، موضحة أنه يعاني من أعراض خفيفة وتلقى جرعات اللقاح بأكملها بما في ذلك التعزيزية.

وأكدت أن كاردونا سيواصل حضور الاجتماعات وأداء واجباته كوزير للتعليم بالعمل عن بُعد وفي عزلة، وسيعود إلى الاجتماعات والأحداث وجهًا لوجه عندما تظهر نتائج سلبية، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وسيدة أمريكا الأولى جيل بايدن، لم يكنا على اتصال وثيق بوزير التعليم.

 

الكلمات الدلالية:
الإدارة الأمريكية بايدن حالة الطوارئ فيروس كورونا كورونا

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