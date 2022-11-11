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تعرض لوعكة صحية.. نقل مواطن بطائرة إخلاء طبي من المغرب إلى المملكة
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تعرض لوعكة صحية.. نقل مواطن بطائرة إخلاء طبي من المغرب إلى المملكة

تعرض لوعكة صحية.. نقل مواطن بطائرة إخلاء طبي من المغرب إلى المملكة

تعرض لوعكة صحية.. نقل مواطن بطائرة إخلاء طبي من المغرب إلى المملكة
٠١:٣٤:٥٦ ص، السبت، ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في المغرب، الجمعة، نقل مواطن بطائرة إخلاء طبي إلى المملكة بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقالت عبر حسابها الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن هذا الأمر جاء إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله -،وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج.

وعكة صحية

وأضافت السفارة أن طائرة الإخلاء الطبي السعودي قامت الجمعة 11/11/ 2022م، بالتنسيق مع السفارة في الرباط بنقل مواطن سعودي إلى أرض الوطن بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله لاستكمال علاجه في المملكة.

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تقل مواطن سفارة المملكة طائرة الإخلاء الطبي وعكة صحية

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