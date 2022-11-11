الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز يكرِّمُ 9 من الرواد المكفوفين الذين قدموا خدمة للإنسانية

تواصل – واس:

كرَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز رئيس الجمعية السعودية لطب العيون -مساء اليوم- روادَ المكفوفين الذين قدموا خدمة للإنسانية على مستوى المملكة ودول العالم العربي، وذلك ضمن حفل “جائزة بصيرة العالمية”، في نسختها الرابعة، المقام على هامش فعاليات اجتماع طب العيون السعودي 2022، ومؤتمر البحر الأحمر السادس الدولي لطب العيون، وذلك بفندق الرتزكارلتون بجدة.

تكريم رواد المكفوفين الذين قدموا خدمة للإنسانية

وأكد رئيس لجنة الأنشطة والفعاليات بمؤتمر طب العيون السعودي 2022 رئيس لجنة جائزة بصيرة الدكتور سعود بن عبد العزيز الجهني، أن الجائزة هي إحدى الفعاليات المصاحبة للمؤتمر، التي يتم خلالها تكريم رواد المكفوفين الذين قدموا خدمة للإنسانية على مستوى المملكة ودول العالم العربي، حيث جرى تكريم ٩ رواد من المملكة وقطر والإمارات والبحرين ومصر وفلسطين والأردن والمغرب.

تحقيق التميز الفكري والإبداعي للمعاقين بصريًا

وأضاف الجهني أن هذه الجائزة تقدم للمعاقين بصريًا المتميزين من الذين قدموا خدمة ورسالة إنسانية أسهمت في نشر الوعي والتثقيف المجتمعي، مشيرًا إلى طموحات اللجنة التنظيمية للجائزة لتكون نموذجًا متميزًا في تحقيق التميز الفكري والإبداعي والتعليمي للمعاقين بصريًا على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.

يُذكر أن مؤتمر البحر الأحمر الدولي السادس لطب العيون يُعد أحد المؤتمرات الطبية المتخصصة في خدمات طب العيون والبصريات، حيث يُركز على:

1 – الاستفادة من التخصصات الطبية التطبيقية في مجال طب العيون والبصريات، وعرض المستجدات البحثية.

2 – إيجاد منصة مشتركة بين الجهات الصحية داخل المملكة وخارجها لتبادل الخبرات التي تستشرف مستقبل خدمات العيون، وذلك للسعي نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يخص هذا المجال الطبي الحيوي.