مصرف الراجحي يُعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مصرف الراجحي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
كبار المتخصصين في إدارة البيانات
المؤهلات والخبرة
-درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات الإدارية أو المجالات ذات الصلة.
-أكثر من 5 سنوات من الخبرة في مجال الامتثال ومراقبة الامتثال، ويفضل أن يكون ذلك في المجال المالي.
-خبرة في مجال حوكمة البيانات ومراقبة الامتثال.
-فهم المتطلبات التنظيمية والأنشطة ذات الصلة.
-معرفة متقدمة في إدارة البيانات والسياسات والضوابط.
-خبرة 5 – 6 سنوات
طريقة ورابط التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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