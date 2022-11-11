الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار النفط ترتفع عند التسوية لكنها تُسجل خسائر أسبوعية
بينهم رؤساء شركات ومؤسسات.. روسيا تضيف 200 أمريكي إلى قائمة الحظر
تعرض لوعكة صحية.. نقل مواطن بطائرة إخلاء طبي من المغرب إلى المملكة
«الأرصاد» ينبه إلى استمرار تواجد السحب الممطرة على هذه المناطق خلال الساعات القادمة
الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز يكرِّمُ 9 من الرواد المكفوفين الذين قدموا خدمة للإنسانية
اليوم السبت.. تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مصرف الراجحي يُعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم

مصرف الراجحي يُعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم

مصرف الراجحي يُعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم
٠١:١٧:١٤ ص، السبت، ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مصرف الراجحي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

كبار المتخصصين في إدارة البيانات

المؤهلات والخبرة

-درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات الإدارية أو المجالات ذات الصلة.

-أكثر من 5 سنوات من الخبرة في مجال الامتثال ومراقبة الامتثال، ويفضل أن يكون ذلك في المجال المالي.

-خبرة في مجال حوكمة البيانات ومراقبة الامتثال.

-فهم المتطلبات التنظيمية والأنشطة ذات الصلة.

-معرفة متقدمة في إدارة البيانات والسياسات والضوابط.

-خبرة 5 – 6 سنوات

طريقة ورابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

وظائف شاغرة بعدة تخصصات لدى «تكافل الراجحي»

الكلمات الدلالية:
الراجحي مصرف الراجحي وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
الغذاء والدواء: 9 خطوات لوضع قطرات العين بطريقة صحيحة

الغذاء والدواء: 9 خطوات لوضع قطرات العين بطريقة صحيحة

٠٤:٢٦ م، الأربعاء، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
مقتل شاب أسود على يد شرطي أمريكي

مقتل شاب أسود على يد شرطي أمريكي

١٠:٤٧ م، السبت، ٠٨ أغسطس ٢٠١٥
تفاصيل جديدة.. حادث سير لحافلة على متنها 23 مواطنًا في تركيا (فيديو)

تفاصيل جديدة.. حادث سير لحافلة على متنها 23 مواطنًا في تركيا (فيديو)

٠٨:٢٠ ص، الأحد، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
إصابة 4 طالبات إحداهن خطرة جراء احتراق حافلة طالبات في محايل عسير (فيديو)

إصابة 4 طالبات إحداهن خطرة جراء احتراق حافلة طالبات في محايل عسير (فيديو)

٠٢:١١ م، الثلاثاء، ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *