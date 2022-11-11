مصرف الراجحي يُعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مصرف الراجحي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

كبار المتخصصين في إدارة البيانات

المؤهلات والخبرة

-درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات الإدارية أو المجالات ذات الصلة.

-أكثر من 5 سنوات من الخبرة في مجال الامتثال ومراقبة الامتثال، ويفضل أن يكون ذلك في المجال المالي.

-خبرة في مجال حوكمة البيانات ومراقبة الامتثال.

-فهم المتطلبات التنظيمية والأنشطة ذات الصلة.

-معرفة متقدمة في إدارة البيانات والسياسات والضوابط.

-خبرة 5 – 6 سنوات

طريقة ورابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

وظائف شاغرة بعدة تخصصات لدى «تكافل الراجحي»