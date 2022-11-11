بالفيديو.. بروق ليلية متواصلة مع سحب رعدية يرابغ في مكة المكرمة

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية متقلبة وانخفاض في درجات الحرارة، تتواصل البروق الليلية والسحب الرعدية والأمطار الغزيرة بمحافظة رابغ بمكة المكرمة.

استمرار تساقط الأمطار بغزارة على منطقة حائل

فيما تستمر حتى الآن، الأمطار الغزيرة في التساقط على مدن ومحافظات منطقة حائل وسط أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل، جريان السيول نتيجة هطول أمطار غزيرة على شرق وغرب منطقة حائل.

جريان سيول الجميماء شمال مهد الذهب

فيما جرت السيول والأودية بعد مغرب اليوم الجمعة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على الجميماء شمال مهد الذهب بالمدينة.

أمطار وسيول على عدد من المناطق

كما تساقطت عصر اليوم كميات غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول في عدد من مناطق المملكة، حيث أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل، تساقط كميات من البرد في المزارع شمال غرب مهد الذهب بالمدينة المنورة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.