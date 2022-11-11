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أسعار الذهب ترتفع عند التسوية.. وتسجيل مكاسب أسبوعية تتجاوز 5%
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أسعار الذهب ترتفع عند التسوية.. وتسجيل مكاسب أسبوعية تتجاوز 5%

أسعار الذهب ترتفع عند التسوية.. وتسجيل مكاسب أسبوعية تتجاوز 5%

أسعار الذهب ترتفع عند التسوية.. وتسجيل مكاسب أسبوعية تتجاوز 5%
٠١:٠٦:٣٧ ص، السبت، ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، بدعم من تواصل هبوط الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى، بالإضافة إلى تراجع عائد سندات الخزانة لآجل 10 سنوات عند 3.81%.

وفي إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري، شهدت العقود الآجلة للمعدن النفيس ارتفاعًا بنحو 5.5%.

الأسواق المالية

فيما تتوقع الأسواق المالية احتمالية تتجاوز 70% لزيادة معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ديسمبر المقبل، بعدما تباطأ التضخم الأمريكي إلى 7.7% في أكتوبر.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.9% أو ما يعادل 15.70 دولار لتصل إلى 1769.40 دولار للأوقية، بحسب موقع “أرقام”.

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الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار المعادن الذهب مكاسب أسبوعية

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