الاتحاد الأوروبي يبحث الأسبوع المقبل فرض عقوبات جديدة على إيران

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه من المقرر أن يبحث يوم الإثنين المقبل فرض عقوبات جديدة على إيران.

وأوضح أن وزراء خارجية الدول الأعضاء يناقشون الاثنين القادم فرض عقوبات جديدة على إيران ردًا على قمع الاحتجاجات التي اندلعت على أثر وفاة مهسا أميني.

أهم ما تشمله العقوبات الجديدة

وكشف وزير الخارجية الليتواني، خلال زيارة للعاصمة الألمانية برلين ، أنه سيتم اقتراح قوائم إضافية يمكن إضافتها إلى قائمة العقوبات، مؤكدًا أن العقوبات الجديدة، ستشمل:

1 – انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها المدن الإيرانية.

2 – المشاركة الإيرانية في الحرب في أوكرانيا إلى جانب روسيا.

مظاهرات ليلية في طهران ومناطق مختلفة

يأتي هذا فيما انطلقت منذ قليل مظاهرات ليلية واسعة في العاصمة الإيرانية طهران ومناطق مختلفة من شرق وغرب البلاد.

مظاهرة ضخمة انطلقت في محافظة كردستان

وحسب « إيران إنترناشيونال»، فإن مظاهرة ضخمة انطلقت في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غربي إيران، وأظهر مقطع فيديو من طهران أن محتجين هاجموا مقرا للباسيج في منطقة سعادت آباد شمالي العاصمة الإيرانية، مستخدمين في ذلك زجاجات المولوتوف.

وذكرت وكالة رويترز أن مسودة قرار تم توزيعها بين 35 دولة من أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنه من المقرر أن يعقد الاجتماع القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء المقبل.

النظام الإيراني يواصل الانتهاك السافر لحقوق الإنسان

وفي بيان له، أكد منتدى القلم الأمريكي أن النظام الإيراني يواصل الانتهاك السافر لحقوق الإنسان بما فيها التعذيب الممنهج في السجون وإصدار أحكام قاسية وسريعة.

رسالة لأكثر من مليون شخص من 220 دولة

وقبل ساعات، أعلنت منظمة العفو الدولية أنها سلمت رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة لأكثر من مليون شخص من 220 دولة ومنطقة في العالم يطالبون فيها بإنشاء آلية دولية مستقلة من قبل هذا المجلس الأممي، بهدف النظر في جرائم النظام الإيراني.

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