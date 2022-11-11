الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. بروق ليلية متواصلة مع سحب رعدية يرابغ في مكة المكرمة
«استشارية»: لهذا السبب.. 30% من الأطفال في المملكة بحاجة للنظارات
بعد انسحاب قواته من خيرسون.. الغرب يعرض على بوتين شروط الاستسلام
الاتحاد الأوروبي يبحث الأسبوع المقبل فرض عقوبات جديدة على إيران
تظهره في مراحل كاملة للخسوف طوال الليل.. صورة للقمر لا يمكن تصديقها
من ساقيك.. اكتشف ارتفاع نسبة الكوليسترول واحم نفسك من القاتل الصامت

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الاتحاد الأوروبي يبحث الأسبوع المقبل فرض عقوبات جديدة على إيران

الاتحاد الأوروبي يبحث الأسبوع المقبل فرض عقوبات جديدة على إيران

الاتحاد الأوروبي يبحث الأسبوع المقبل فرض عقوبات جديدة على إيران
١١:٥٦:١٣ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه من المقرر أن يبحث يوم الإثنين المقبل فرض عقوبات جديدة على إيران.

وأوضح أن وزراء خارجية الدول الأعضاء يناقشون الاثنين القادم فرض عقوبات جديدة على إيران ردًا على قمع الاحتجاجات التي اندلعت على أثر وفاة مهسا أميني.

أهم ما تشمله العقوبات الجديدة

وكشف وزير الخارجية الليتواني، خلال زيارة للعاصمة الألمانية برلين ، أنه سيتم اقتراح قوائم إضافية يمكن إضافتها إلى قائمة العقوبات، مؤكدًا أن العقوبات الجديدة، ستشمل:

1 – انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها المدن الإيرانية.

2 – المشاركة الإيرانية في الحرب في أوكرانيا إلى جانب روسيا.

مظاهرات ليلية في طهران ومناطق مختلفة

يأتي هذا فيما انطلقت منذ قليل مظاهرات ليلية واسعة في العاصمة الإيرانية طهران ومناطق مختلفة من شرق وغرب البلاد.

مظاهرة ضخمة انطلقت في محافظة كردستان

وحسب « إيران إنترناشيونال»، فإن مظاهرة ضخمة انطلقت في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غربي إيران، وأظهر مقطع فيديو من طهران أن محتجين هاجموا مقرا للباسيج في منطقة سعادت آباد شمالي العاصمة الإيرانية، مستخدمين في ذلك زجاجات المولوتوف.

وذكرت وكالة رويترز أن مسودة قرار تم توزيعها بين 35 دولة من أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنه من المقرر أن يعقد الاجتماع القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء المقبل.

النظام الإيراني يواصل الانتهاك السافر لحقوق الإنسان

وفي بيان له، أكد منتدى القلم الأمريكي أن النظام الإيراني يواصل الانتهاك السافر لحقوق الإنسان بما فيها التعذيب الممنهج في السجون وإصدار أحكام قاسية وسريعة.

رسالة لأكثر من مليون شخص من 220 دولة

وقبل ساعات، أعلنت منظمة العفو الدولية أنها سلمت رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة لأكثر من مليون شخص من 220 دولة ومنطقة في العالم يطالبون فيها بإنشاء آلية دولية مستقلة من قبل هذا المجلس الأممي، بهدف النظر في جرائم النظام الإيراني.

اقرأ أيضًا:

الآن.. انطلاق مظاهرات ليلية في طهران ومناطق مختلفة من إيران

الكلمات الدلالية:
إيران احتجاجات إيران الاتحاد الأوروبي طهران فرض عقوبات

مواد ذات صلة

المزيد
«التعليم» تُصدر دليل قواعد الانضباط السلوكي للطلاب

«التعليم» تُصدر دليل قواعد الانضباط السلوكي للطلاب

١٠:٠٧ م، الجمعة، ٢١ أكتوبر ٢٠١٦
10 واجبات عليك القيام بها للوقاية من متحور «XBB»

10 واجبات عليك القيام بها للوقاية من متحور «XBB»

٠٢:٠٥ م، الأثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
الكيان الصهيوني يعتقل قرابة ألف فلسطيني منذ مطلع أكتوبر

الكيان الصهيوني يعتقل قرابة ألف فلسطيني منذ مطلع أكتوبر

٠١:١٦ م، الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٥
مصادر: مظلات الحرم النبوي مُعطلة منذ أسبوعين

مصادر: مظلات الحرم النبوي مُعطلة منذ أسبوعين

٠٧:٢٥ ص، الأربعاء، ١٤ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *