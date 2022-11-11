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«استشارية»: لهذا السبب.. 30% من الأطفال في المملكة بحاجة للنظارات
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«استشارية»: لهذا السبب.. 30% من الأطفال في المملكة بحاجة للنظارات

«استشارية»: لهذا السبب.. 30% من الأطفال في المملكة بحاجة للنظارات

«استشارية»: لهذا السبب.. 30% من الأطفال في المملكة بحاجة للنظارات
١٢:١٢:٤٠ ص، السبت، ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت استشارية طب وجراحة العيون الدكتورة خديجة العطاس، إن 30% من الأطفال في المملكة بحاجة لنظارات.

وأضافت في حديثها لفضائية “الإخبارية”، أن هناك أبحاث علمية تؤكد أن مكوث الطفل على الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة تسبب إصابته بـ “قصر نظر شديد”.

وأكدت أن الأطفال الذين يجلسون فترة طويلة على الكمبيوتر والأجهزة اللوحية يكون لديهم قصر نظر.

أعراض قصر النظر

وفي وقت سابق، كشفت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، عن أسباب وأعراض قِصر النظر لدى الأطفال.

وقالت الرابطة، إن أسباب قِصر النظر لدى الأطفال تتمثل في قلة التعرض لضوء النهار وكثرة الجلوس أمام شاشة التلفزيون والكمبيوتر، بالإضافة إلى بعض الأمراض مثل السكري، كما أن الولادة المبتسرة ترفع خطر الإصابة بقِصر النظر.

أما عن أعراض قِصر النظر لدى الأطفال فأوضحت أنها تتمثل في تضييق حدقة العين أو إغماضها نصف إغماضة عند النظر إلى الأشياء البعيدة.

وأكدت الرابطة على أهمية استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

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الكلمات الدلالية:
الأجهزة اللوحية الأطفال النظارات قصر النظر

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