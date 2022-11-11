بعد انسحاب قواته من خيرسون.. الغرب يعرض على بوتين شروط الاستسلام

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قال خبير سياسي روسي اليوم، إن الغرب عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شروط الاستسلام، بعد انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون في أحدث الانتكاسات التي تعرضت لها بعد سلسلة من الهزائم التي منيت بها على مدار الأسابيع الماضية.

الاستسلام سيشهد تخلي روسيا عن جميع الأراضي

ووفقًا للبروفيسور فاليري سولوفي، الذي كان يعمل سابقًا في معهد العلاقات الدولية بموسكو والذي يدعي أن له صلات في الكرملين، فإن الاستسلام سيشهد تخلي روسيا عن جميع الأراضي في أوكرانيا باستثناء شبه جزيرة القرم، التي ستصبح منطقة منزوعة السلاح وسيصبح وضعها، ولن يتم مناقشة حتى عام 2029، بحسب ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

بوتين ورفاقه سيتجنبون الاتهامات الجنائية

في المقابل، زعم البروفيسور سولوفي، أن بوتين ورفاقه سيتجنبون الاتهامات الجنائية بشأن الحرب ويسمح لهم بالبقاء في السلطة، وأشار إلى إن الاقتراح نوقش بين كييف وحلفائها الغربيين قبل تقديمه إلى الدائرة المقربة من بوتين، الذين ردوا بإيجابية على الفكرة، على حد قوله.

الشروط الدقيقة للصفقة

وقال سولوفي، إن الشروط الدقيقة للصفقة تعني تخلي روسيا عن أي مطالبة لبقية منطقة خيرسون، إلى جانب زابوريجيا ودونيتسك ولوهانسك، بما فيها المناطق المحتلة منذ عام 2014. وستظل شبه جزيرة القرم جزءًا من روسيا لكنها ستضطر إلى نزع السلاح، مع نقل أسطول البحر الأسود.

وبحسب المصدر نفسه، «سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعرض 60 ميلاً على طول الحدود بين روسيا البيضاء وروسيا وأوكرانيا مع عدم السماح بأسلحة ثقيلة داخل المنطقة. كما سيتعين على روسيا التخلي عن وجودها العسكري في منطقة ترانسنيستريا في مولدوفا، بينما تتعهد أوكرانيا بعدم الانضمام إلى الناتو لمدة سبع سنوات على الأقل».

ضمانات أمنية للصفقة

وادعى الخبير الروسي، أن ست دول – لم يسمها – وافقت على تقديم ضمانات أمنية للصفقة، ومن المحتمل أن تشمل الضمانات اتفاقية للدفاع عن أوكرانيا إذا تعرضت للهجوم مرة أخرى، ومن المرجح أن يشمل الضامنون أقرب حلفاء كييف – من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا، وفق قوله.

وأوضح سولوفي: “إذا رفض الرئيس هذه الشروط التي أبدت المؤسسة الروسية استعدادها لقبولها … فإن الأعمال العسكرية ستستمر”، و”إذا استؤنفت الهجمات الصاروخية المكثفة على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، أولاً وقبل كل شيء، محطات الطاقة، فهذا يعني أن الرئيس لايقبل هذه الشروط”.

وتابع: “إذا لم يكن هناك قصف ، فهذا لا يعني بالضرورة الاستعداد لقبول (عرض الاستسلام). هذا يعني أن التفكير مستمر، والمحاولة جارية للحصول على بعض الوقت الإضافي لتقييم الوضع”.

ضربة قوية لروسيا

وفيما يُنظر إليه على أنه انتكاسة كبيرة لجهود موسكو الحربية، قالت روسيا الأربعاء، إنها بدأت الانسحاب من مدينة خيرسون، التي تعد أكبر مكاسبها في الغزو، بيد أن العملية قد تستغرق أسابيع.

وبينما قالت روسيا إنها أكملت الانسحاب عبر نهر دنيبرو دون أن تفقد جنديًا واحدًا، ادعى الأوكرانيون أن الجنود الروس تخلوا عن ملابسهم الرسمية، أو غرقوا أثناء محاولتهم الهرب.

وكانت روسيا دعت إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في الأيام الأخيرة، بينما دعت واشنطن كييف إلى القبول بالدخول في مفاوضات معها.

وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس الأركان العامة الأمريكية في وقت سابق هذا الأسبوع، إن هدوء القتال في الشتاء يمثل “فرصة” لإجراء محادثات. بينما تعهد الرئيس زيلينسكي في السابق بعدم التفاوض مع روسيا طالما ظل بوتين في السلطة.