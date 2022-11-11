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الآن.. شاهد استمرار تساقط الأمطار بغزارة على منطقة حائل
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الآن.. شاهد استمرار تساقط الأمطار بغزارة على منطقة حائل

الآن.. شاهد استمرار تساقط الأمطار بغزارة على منطقة حائل

الآن.. شاهد استمرار تساقط الأمطار بغزارة على منطقة حائل
١١:٢٠:٥٧ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تستمر حتى الآن، الأمطار الغزيرة في التساقط على مدن ومحافظات منطقة حائل وسط أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل، جريان السيول نتيجة هطول أمطار غزيرة على شرق وغرب منطقة حائل.

سحب رعدية بين موقق ودليهان غرب حائل

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، سحابة الصنيناء الرعدية والتي غطت السماء بين موقق ودليهان غرب منطقة حائل.

جريان سيول الجميماء شمال مهد الذهب

وجرت السيول والأودية بعد مغرب اليوم الجمعة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على الجميماء شمال مهد الذهب بالمدينة.

أمطار وسيول على عدد من المناطق

كما تساقطت عصر اليوم كميات غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول في عدد من مناطق المملكة، حيث أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل، تساقط كميات من البرد في المزارع  شمال غرب مهد الذهب بالمدينة المنورة.

كما أوضحت غزارة الأمطار المصحوبة بالبرد على الكعكية مع جريان سيول وادي نعمان شرق مكة المكرمة، فيما هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والرياح النشطة على شرق ضرغط جنوب غرب منطقة حائل.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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أمطار غزيرة الأرصاد الطقس الان جريان السيول حائل خريطة الأمطار

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