تظهره في مراحل كاملة للخسوف طوال الليل.. صورة للقمر لا يمكن تصديقها

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في سابقة من نوعها، ابتكر المصور الفلكي أندرو مكارثي صورة مركّبة مذهلة، تظهر القمر في مراحل مختلفة من الخسوف طوال الليل.

وصور مكارثي الخسوف بالكامل من الفناء الخلفي لمنزله في ولاية أريزونا، وتظهر الصورة كيف تحرك القمر عبر ظل الأرض خلال الخسوف، بحسب ما نقله موقع «إكسبريس».

150 ألف صورة

وحول الصورة، قال مكارثي: «بشكل عام، قمت بتصوير حوالي 150.000 صورة»، وكانت استراتيجيتي هي التقاط الصور أولا باستخدام c11 عند 2800 مم الأصلي باستخدام مستشعر asi174mm السريع ولكن الصغير.

وأضاف مكارثي أنه فعل ذلك ثلاث مرات طوال الليل، وبعد ذلك، استخدم كاميرته Sony a7ii المثبتة على تلسكوب Celestron EdgeHD800 مقاس 8 بوصات عند 2000 مم لالتقاط صورة القمر بأكمله بدقة رائعة في كل لقطة، والتي التقطت حوالي 500 صورة طوال الليل.

وبعد ذلك، تم دمج هذه الصور مع صورة عالية الدقة تم التقاطها مسبقا للقمر لتوفير تفاصيل مذهلة لإنشاء المركّب النهائي، الذي تم تجميعه في Photoshop من هذه الصور.

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