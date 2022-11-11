الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. بروق ليلية متواصلة مع سحب رعدية يرابغ في مكة المكرمة
«استشارية»: لهذا السبب.. 30% من الأطفال في المملكة بحاجة للنظارات
بعد انسحاب قواته من خيرسون.. الغرب يعرض على بوتين شروط الاستسلام
الاتحاد الأوروبي يبحث الأسبوع المقبل فرض عقوبات جديدة على إيران
تظهره في مراحل كاملة للخسوف طوال الليل.. صورة للقمر لا يمكن تصديقها
من ساقيك.. اكتشف ارتفاع نسبة الكوليسترول واحم نفسك من القاتل الصامت

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تظهره في مراحل كاملة للخسوف طوال الليل.. صورة للقمر لا يمكن تصديقها

تظهره في مراحل كاملة للخسوف طوال الليل.. صورة للقمر لا يمكن تصديقها

تظهره في مراحل كاملة للخسوف طوال الليل.. صورة للقمر لا يمكن تصديقها
١١:٥٥:٠٠ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

في سابقة من نوعها، ابتكر المصور الفلكي أندرو مكارثي صورة مركّبة مذهلة، تظهر القمر في مراحل مختلفة من الخسوف طوال الليل.

وصور مكارثي الخسوف بالكامل من الفناء الخلفي لمنزله في ولاية أريزونا، وتظهر الصورة كيف تحرك القمر عبر ظل الأرض خلال الخسوف، بحسب ما نقله موقع «إكسبريس».

150 ألف صورة

وحول الصورة، قال مكارثي: «بشكل عام، قمت بتصوير حوالي 150.000 صورة»، وكانت استراتيجيتي هي التقاط الصور أولا باستخدام c11 عند 2800 مم الأصلي باستخدام مستشعر asi174mm السريع ولكن الصغير.

وأضاف مكارثي أنه فعل ذلك ثلاث مرات طوال الليل، وبعد ذلك، استخدم كاميرته Sony a7ii المثبتة على تلسكوب Celestron EdgeHD800 مقاس 8 بوصات عند 2000 مم لالتقاط صورة القمر بأكمله بدقة رائعة في كل لقطة، والتي التقطت حوالي 500 صورة طوال الليل.

وبعد ذلك، تم دمج هذه الصور مع صورة عالية الدقة تم التقاطها مسبقا للقمر لتوفير تفاصيل مذهلة لإنشاء المركّب النهائي، الذي تم تجميعه في Photoshop من هذه الصور.

اقرأ أيضًا:

فلكية جدة: خسوف كلي للقمر غير مشاهد بسماء المملكة الثلاثاء المقبل

الكلمات الدلالية:
الخسوف القمر تصوير خسوف القمر خسوف القمر

مواد ذات صلة

المزيد
بـ 4 لغات.. “الوطني للأرصاد” يقدم معلومات الطقس للحجاج

بـ 4 لغات.. “الوطني للأرصاد” يقدم معلومات الطقس للحجاج

٠٤:٥٣ م، الأحد، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
غداً.. «الجزائية» تُصدِر الحكم على 32 متهماً بالتجسس لصالح إيران

غداً.. «الجزائية» تُصدِر الحكم على 32 متهماً بالتجسس لصالح إيران

٠٢:١٩ م، الأثنين، ٠٥ ديسمبر ٢٠١٦
الجيش اليمني يُحرّر سلسلة جبلية جنوب تعز من الحوثيين

الجيش اليمني يُحرّر سلسلة جبلية جنوب تعز من الحوثيين

٠٢:٣٥ ص، الخميس، ١٥ ديسمبر ٢٠١٦
القبض على شخص لقيادته مركبة على رصيف مخصص للمشاة في الرياض

القبض على شخص لقيادته مركبة على رصيف مخصص للمشاة في الرياض

٠٤:٥٥ م، الأحد، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *