عامل يسقط في فرن لتصنيع الألومنيوم.. لن تُصدق ما حدث له؟

تواصل – وكالات:

نجا كهربائي من الموت بعد سقوطه في فرن مليء بالألمنيوم السائل عند 720 درجة مئوية.

وكان الكهربائي البالغ من العمر 25 عامًا يقوم بعمله المعتاد يوم الخميس داخل المسبك الواقع في مدينة سانت جالن، شمالي شرقي سويسرا، عندما سقط في فرن المعدن الساخن.

استطاع أن يسحب نفسه وأن ينجو من الموت

وغمر الألومنيوم السائل، العامل حتى ركبتيه، مع ذلك استطاع أن يسحب نفسه وأن ينجو من الموت. بعد إطلاق صافرات الإنذار، هرع الأطباء والمسعفون إلى مكان الحادث قبل وصول سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى قريب.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة “ديلي ستار”، فقد أصيب الكهربائي بحروق خطيرة في ساقيه وأسفل جسده، ويخضع للعلاج في المستشفى. بينما تحقق الشرطة حاليًا في كيفية وقوع الحادث.

إصابة أحد العاملين بحروق مروعة

وسبق أن شهد المسبك نفسه انفجارًا غير مبرر في عام 2014، مما تسبب في إصابة أحد العاملين بحروق مروعة في الوجه.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصيبت امرأة في نفس المدينة السويسرية بجروح خطيرة في حادث غريب عندما دهستها سيارتها الخاصة ثلاث مرات.

وقالت وكالة الأنباء السويسرية (ATS)، إن المرأة البالغة من العمر 45 عامًا كانت تخرج شيئًا من صندوق السيارة، عندما كان المحرك يعمل وتحركت السيارة نحوها، وقامت بدهسها أثناء محاولتها إيقافها.

وقبل أن تتمكن من الصعود، اصطدمت السيارة بسيارة أخرى وارتدت وضربتها للمرة الثانية وفقًا لتقرير الشرطة المحلية. وفي النهاية، قطعت السيارة حاجزًا، واصطدمت بالمرأة للمرة الثالثة قبل أن تستقر على حاجز خشبي. ونقلت المرأة إلى المستشفى حيث وصفت حالتها بالخطيرة.