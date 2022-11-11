من ساقيك.. اكتشف ارتفاع نسبة الكوليسترول واحم نفسك من القاتل الصامت

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كشفت مختبرات القلب والأوعية الدموية في أمريكا (CLA)، إنه يمكن اكتشاف ارتفاع نسبة الكوليسترول الذي يوصف بـ”القاتل الصامت”، من خلال علامات في الذراعين والساقين.

ووفق المصدر ذاته، فإن تراكم الكوليسترول يتسبب في تصلب الشرايين في الذراعين والساقين ما قد يؤدي إلى ظهور أعراض، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول

ولفتت المختبرات ذاتها، إلى أن “أول علامة” على الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية هي التشنج المؤلم في عضلات الورك أو الفخذ أو ربلة الساق بعد أنشطة معينة.

ووفقا لـ CLA، فإنه حتى الأنشطة المنخفضة الكثافة مثل المشي أو صعود السلالم يمكن أن تؤدي إلى حدوث هذا التشنج المؤلم.

وأضاف أنه من أبرز علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول أيضا، حدوث برودة في أسفل الساق أو القدم، خاصة عند مقارنتها بالجانب الآخر، أو حدوث خدر أو ضعف في الساق، والنبض الضعيف في الساقين أو القدمين.

ومن العلامات أيضا، حدوث تقلصات مؤلمة في أحد أو كل من الوركين أو الفخذين أو عضلات الساق بعد أنشطة معينة، مثل المشي أو صعود السلالم.

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