توضيح هام من «الجوازات» بشأن تجديد الزيارة المتعددة عبر «أبشر»

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع سؤال إحدى المتابعات لحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشأن تجديد تأشيرة «الزيارة المتعددة».

وقالت المتابعة: «السلام عليكم زيارتي متعددة لمدة سنة وتنتهي في ٢٥ نوفمبر هل ينفع زوجي يجددها من “أبشر” مع العلم لا أعرف أي شئ عن التأمين الطبي».

وأضافت الإدارة في ردها أن التعليمات تشترط الالتزام بضوابط التأشيرة والمغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.

وفي وقت سابق، أوضحت المديرية الإجراء المتبع، حال تعذر تنفيذ العملية في منصة أبشر.

جاء ذلك في رد من الجوازات، على سؤال مغرد استفسر بشأن الإجراء الذي يمكن اتخاذه حال عدم القدرة على تنفيذ العملية في أبشر.

وأجابت الجوازات، بقولها «مرحبًا بك، في حال تعذر تنفيذ العملية من منصة أبشر، يمكنك حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك».

«الجوازات»: الخصائص الحيوية ملزمة لهذه الفئة العمرية

وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات، أن الخصائص الحيوية ملزمة للفئات العمرية من (10) سنوات فأكثر.

وأضافت الجوازات، عبر حسابها في «تويتر»، أن الخصائص الحيوية ملزمة لهذه الفئة حتى تتمكن من إصدار أو تجديد جوازات السفر لهم وذلك عن طريق إصدار بطاقة الهوية الوطنية”.

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