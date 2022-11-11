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القبض على 12 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق

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القبض على 12 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق

القبض على 12 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق

القبض على 12 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق
١٠:٢٩:٤١ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن في مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم وتبوك والجوف ونجران (12) مخالفًا لنظام البيئة، (10) مواطنين ومقيمَين من الجنسية السودانية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (11) مركبة.

وقالت الإدارة العامة إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
الحياة الفطرية الرياض حطب محلي دوريات الأمن مكة نظام البيئة

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