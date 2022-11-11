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أسعار النفط تقفز بشكل مفاجئ.. وبرنت يسجل 96 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تقفز بشكل مفاجئ.. وبرنت يسجل 96 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تقفز بشكل مفاجئ.. وبرنت يسجل 96 دولارًا للبرميل
١٠:٢٩:٤٦ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بشكل ملموس بعد أن خففت السلطات الصحية في الصين، أكبر مستورد عالمي للخام، بعض القيود الصارمة في البلاد بشأن فيروس كورونا.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 2.86 دولار أو 3.1% إلى 96.53 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1145 بتوقيت جرينتش، لتواصل مكاسب بواقع 1.1% في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.87 دولار أو 3.3% إلى 89.34 دولار للبرميل، بعد صعودها 0.8% في جلسة أمس.

ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام

كما ارتفعت أسعار الخام أيضًا اليوم، بعد أن جاءت بيانات التضخم الأمريكية أكثر اعتدالًا من المتوقع، مما عزز الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من شأنه أن يبطئ زيادات الفائدة.

كما دعم ضعف الدولار الأمريكي أسعار النفط، لأنه يجعله أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وتتجه عقود النفط القياسية نحو انخفاضات أسبوعية بسبب ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية، والمخاوف المستمرة بشأن الطلب على الوقود في الصين.

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الكلمات الدلالية:
أسعار النفط الصين النفط خام برنت كورونا

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