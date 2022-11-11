وزير البيئة: المملكة ملتزمة بالتنمية الاقتصادية المستدامة بـ 66 مبادرة واستثمارات 20 مليار دولار

تواصل – واس:

قال وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، إن المملكة ملتزمة بالتنمية الاقتصادية المستدامة للمحافظة على الموارد الطبيعية، منوهًا بأن المملكة لديها أكثر من 66 مبادرة، واستثمارات بحدود 20 مليار دولار لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح في كلمة له خلال جلسة نقاشية بعنوان «الحاجة إلى العمل البيئي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية – تجربة المملكة»، ضمن فعاليات منتدى مبادرة السعودية الخضراء، على هامش أعمال مؤتمر المناخ «COP27»، أن الالتزام بالاتفاقيات التابعة للأمم المتحدة ولاسيما ومكافحة التصحر والتنوع الإحيائي، والعمل عليها وتنفيذها سيقودنا إلى التوازن البيئي المنشود على المستوى العالمي.

المملكة لديها إستراتيجية لمكافحة تأثير التغير المناخي

وأشار الوزير إلى أن المملكة لديها إستراتيجية واضحة، ونفذت مبادرات متوازنة للتعامل مع المسارات البيئية المطلوبة في كل الاتجاهات؛ لمكافحة تأثير التغير المناخي.

جهود المملكة في تحقيق التنمية المستدامة

كما أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة، الدكتور أسامة فقيها، في كلمته خلال الجلسة، أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها بدون الركيزة الثالثة، وهي الاستدامة البيئية التي أصبحت مطلبا عالميا ملحا للنمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهية الاجتماعية في ضوء النمو السكاني الكبير والاستهلاك المتسارع للموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن المملكة ترجمت تحقيق هذا المطلب في خطوات، منها:

1 – إنشاء وزارة للبيئة.

2 – رعاية التنوع الإحيائي.

3 – مراقبة الالتزام البيئي.

4 – الارتقاء بإدارة النفايات.

6 – اعتماد إستراتيجية وطنية للبيئة.

7 – الأخذ للتغيير المناخي في الاعتبار.

8 – وضع إطار مؤسسي ممكن لتحقيق الاستدامة سواء في الحد من التصحر.

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