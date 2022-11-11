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لهذا السبب.. خسائر العملات المشفرة تتخطى 40 مليار دولار

لهذا السبب.. خسائر العملات المشفرة تتخطى 40 مليار دولار

لهذا السبب.. خسائر العملات المشفرة تتخطى 40 مليار دولار
٠٩:٤٩:٤٢ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بعد إعلان منصة «FTX» للعملات الرقمية عن إفلاسها، تخطت خسائر العملات المشفرة، اليوم الجمعة، 40 مليار دولار.

وحسب «سكاي نيوز»، فقد أعلنت منصة “FTX” للعملات المشفرة، رسميًا عن إفلاسها بعد أزمة السيولة، ومن المقرر أن تبدأ بورصة العملات المشفرة «FTX”» إجراءات الإفلاس في الولايات المتحدة.

الرئيس التنفيذي يعلن التنحي

ووفق «العربية»، فقد قرر رئيسها التنفيذي سام بانكمان فرايد التنحي، بعد أزمة سيولة ضربت منصة العملات المشفرة، وأدت إلى تدخل المنظمين في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن منصة تداول العملات المشفرة المتعثرة تكافح من أجل جمع المليارات من الأموال لدرء الانهيار، بينما تخضع لتدقيق تنظيمي شديد.

بيتكوين تخسر قيمتها السوقية بالمليارات

وقبل أيام، وبينما كانت بيتكوين تتداول قرب مستويات 21.5 ألف دولار، خسرت بيتكوين أكبر العملات الرقمية في ساعات قليلة ما يزيد عن 18% من قيمتها، حيث تتداول أدنى مستويات الـ 18 ألف دولار، بينما سقطت قيمتها السوقية إلى مستويات قرب الـ 340 مليار دولار.

وارتفعت خسائر بيتكوين السوقية منفردة إلى ما يقرب من 70 مليار دولار، نزولاً من مستويات 410 مليار دولار قبل أنباء انهيار وإفلاس «إف تي إكس» التي بدأ يوم الإثنين الماضي.

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الكلمات الدلالية:
العملات المشفرة القيمة السوقية بورصة العملات المشفرة بيتكوين منصة فوكس

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