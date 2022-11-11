تفاصيل خطة المملكة لزيادة المحميات البرية والبحرية إلى 30% في 2030

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قال الدكتور محمد قربان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إن المركز الوطني يسهم بشكل فاعل في المبادرة السعودية الخضراء، مضيفًا: العنصر الأساسي لدينا هو زيادة أعداد المحميات البرية والبحرية، وهناك مبادرات أخرى يعمل عليها المركز حاليًا.

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن نسبة الـ 30% في المحميات سيتم تنفيذها على مرحلتين، ونستهدف الوصول إلى 22% في عام 2025 وفي الوقت الحالي لدينا 16.2%.

وتابع: وبالنسبة للبيئة البحرية، متواجد لدينا الآن 5.5% نطمح إلى الوصول إلى 24% في عام 2025، ويستمر العمل إلى 2030 إلى أن نصل إلى 30%، وهذا التوجيه هو مطلب عالمي من المنظمات العالمية.

كما يشارك المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في أعمال النسخة الثانية لمعرض ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء، المقامة في شرم الشيخ تحت شعار “من الطموح إلى العمل” تزامنًا مع انعقاد قمة المناخ 27.

تأتي مشاركة المركز في المنتدى والمعرض انطلاقًا من دوره الريادي في تنفيذ مبادرة زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة العربية السعودية، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء العام الماضي، التي تستهدف رفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة في المملكة.

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