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8 أهداف لمبادرة زراعة 10 مليارات شجرة بالمملكة
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8 أهداف لمبادرة زراعة 10 مليارات شجرة بالمملكة

8 أهداف لمبادرة زراعة 10 مليارات شجرة بالمملكة

8 أهداف لمبادرة زراعة 10 مليارات شجرة بالمملكة
٠٩:٤٠:٠٣ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أهداف مبادرة زراعة 10 مليارات شجرة، مؤكدة أنها إحدى أهم مبادرات “مبادرة السعودية الخضراء”.

وقالت إن أهداف المبادرة ما يلي:

1- تطوير المخطط الإستراتيجي الشامل.

2- تقديم إرشادات حول كيفية بدء عملية التشجير.

3- تحديد الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للزراعة.

4- وضع المبادئ التوجيهية والمعايير للتشجير.

5- تقييم وتحسين الاحتياجات من الموارد.

6- تحديد التقنيات والابتكارات الزراعية في جميع النطاقات.

7- تقييم آثار برنامج الزراعة.

8- تحديد مشاركة الجمعيات والمهتمين والقطاع غير الربحي.

كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء – حفظه الله -، أعلن انطلاق النسخة الثانية من “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” يوم 7 نوفمبر و”منتدى مبادرة السعودية الخضراء” يومي 11 و12 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تحت شعار: “من الطموح إلى العمل”، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27).

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الكلمات الدلالية:
الزراعة زراعة الأشجار مبادرة السعودية خضراء وزارة الزراعة والبيئة والمياه ولي العهد

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