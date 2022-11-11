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«بايدن»: حياة الكوكب في خطر وأزمة المناخ تتعلق بالأمن البشري
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«بايدن»: حياة الكوكب في خطر وأزمة المناخ تتعلق بالأمن البشري

«بايدن»: حياة الكوكب في خطر وأزمة المناخ تتعلق بالأمن البشري

«بايدن»: حياة الكوكب في خطر وأزمة المناخ تتعلق بالأمن البشري
٠٩:٢٥:٠٩ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الأزمة المناخية تهدد الحياة على الكوكب، متعهدًا بتحقيق أهداف الولايات المتحدة في خفض الانبعاثات بحلول 2030.

الأزمة المناخية تتعلق بأمن البشر

وأضاف بايدن في خطاب أمام المؤتمر السنوي للأمم المتحدة المنعقد في منتجع شرم الشيخ، أن الأزمة المناخية تتعلق بأمن البشر والأمن الاقتصادي والأمن القومي والحياة على الكوكب.

على الجميع خفض انبعاثات الكربون

وحسب «العربية»، فقد طالب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كل الدول ببذل مزيد من الجهود لخفض انبعاثات الكربون، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقوم بما عليها في هذا النضال للحد من الاحترار المناخي.

لابد من وقف ارتهان العالم للوقود الأحفوري

واعتبر بايدن أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تزيد من الحاجة الملحة للتخلص من الوقود الأحفوري، مضيفًا أن الحرب الروسية على أوكرانيا أبرزت الحاجة الملحة لوقف ارتهان العالم للوقود الأحفوري.

بايدن من شرم الشيخ إلى كمبوديا

ووصل بايدن، اليوم الجمعة، إلى شرم الشيخ في محطة قصيرة للمشاركة بمؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 27»، ثم يطير متوجهًا إلى قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في كمبوديا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومنها إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

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الكلمات الدلالية:
أزمة المناخ بايدن شرم الشيخ كوب 27 كوكب الأرض مؤتمر المناخ

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