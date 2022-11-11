بعد يومين من بدايتها.. إيلون ماسك يُلغي عمليات توثيق الحسابات

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قرر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، المالك الجديد لمنصة «تويتر»، إلغاء عمليات توثيق الحسابات بعد 48 ساعة من بدايتها، وذلك بعدما وُصفت بأنها ساعات فوضوية وكارثية بسبب أشخاص قاموا بتوثيق حساباتهم.

وأوضح أن هؤلاء انتحلوا أسامي سياسيين وشركات كبيرة، وبدءوا بنشر تغريدات أصابت الملايين بالارتباك معتقدين أنهم أشخاص حقيقيون.

السر يكمن في الاشتراك في الإشعارات

وفي التفاصيل، أنه بعد ساعات قليلة على بدء اعتماد علامة رسمي لبعض الحسابات الموثقة على ​تويتر​، خصوصًا تلك العائدة لشخصيات أو كيانات بارزة، قرّر «ماسك» إلغاءها في خضم تعديلات يجريها على المنصة.

وقال «ماسك» في تغريدة له: « لقد ألغيتها للتو»، وذلك بعد ساعات قليلة على بدء اعتماد العلامة لحسابات تابعة لحكومات أو شركات كبرى ووسائل إعلام.

طرح مزيد من التساؤلات حول المشاريع

وأكد أن الخطوة ستؤدي إلى طرح مزيد من التساؤلات حول المشاريع التي يعتزم ماسك تنفيذها على تويتر، بعد أسبوع من تسريحه آلاف العاملين في المنصة.

إطلاق اشتراك بقيمة ثمانية دولارات شهريًا

وحسب «سكاي نيوز» فإن الخطوة تأتي بعدما أعلن ماسك رغبته في إطلاق اشتراك بقيمة ثمانية دولارات شهرياً لخدمة «تويتر بلو» التي تتيح للمستخدمين توثيق حساباتهم مع العلامة الزرقاء الشهيرة.

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