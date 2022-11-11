الرئيس التنفيذي لـ “نيوم”: التنقل في المدينة سيكون عبر التاكسي الطائر

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كشف الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، نظمي النصر، عن إنشاء أول مركز لتطوير الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في نيوم.

وخلال كلمته في منتدى السعودية الخضراء المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، أكد أنه سيتم خلق أول نظام تنقل صديق للبيئة وسيتم بشكل مدمج.

وأضاف: “سنجلب التاكسي الطائر في نيوم للتنقل والمواصلات.. وأعددنا بالفعل أن تبدأ 15 طائرة هليكوبتر في نيوم عملها هذا العام 2022”.

وواصل: “هذا يساعد نيوم على تحقيق أهدافها وكذلك نسعى لأن تكون هناك مصادر مياه متجددة”.

زراعة 100 مليون شجرة

وكان الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، أكد أنه تم البدء في نيوم بزراعة 100 مليون شجرة لاستعادة الغطاء النباتي.

وأضاف: هذا ليس بالوعد الهين، وسنحافظ على الحياة البرية في المنطقة، وسنساعد على تزاوج الحيوانات والأجناس المختلفة على مساحة 2 مليون هكتار؛ لأن منطقة نيوم فقدت للأسف الكثير من الكائنات البرية.

وتابع: نحن ملتزمون باستعادتها وبدأنا بالفعل في هذا المشروع منذ عدة أشهر.

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