بريطانيا وفرنسا تنددان ببيان مشترك قمع إيران للاحتجاجات السلمية

تواصل – فريق التحرير:

في بيان فرنسي بريطاني مشترك نددت الحكومتان بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار بالشرق الأوسط والمنطقة وتعهدتا بمواجهتها.

وأكد البيان على قلق الحكومتين إزاء التعاون غير الكافي لإيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما نددت بريطانيا وفرنسا بالمحاولات اليومية المستمرة لقمع إيران للاحتجاجات السلمية في أراضيها.

وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء بأن الحكومة البريطانية استدعت سفير إيران لديها، بعد سلسلة تهديدات جدية بحق صحافيين يعيشون في المملكة المتحدة.

لندن وواشنطن تُحمّلان إيران مسؤولية هجمات إرهابية

واستدعت بريطانيا السفير الإيراني بعد أن حملت لندن والولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية قبالة عُمان الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها، إن الوزير جيمس كليفرلي أكد مجددًا أنه يتعين على إيران التوقف على الفور عن الأفعال التي تهدد السلام والأمن العالميين، وأكد على ضرورة السماح للسفن بالإبحار بحرية وفقًا للقانون الدولي.

فرض عقوبات جديدة على إيران

فيما كشف الاتحاد الأوروبي أنه يبحث الأسبوع المقبل فرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك ردًا على قمع الاحتجاجات.

رسالة لمليون شخص من 220 دولة ومنطقة في العالم

وأعلنت منظمة العفو الدولية أنها سلمت رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة لأكثر من مليون شخص من 220 دولة ومنطقة في العالم، يطالبون فيها بإنشاء آلية دولية مستقلة من قبل هذا المجلس الأممي، بهدف النظر في جرائم النظام الإيراني.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الأذربيجانية أنها استدعت السفير الإيراني لديها احتجاجًا على تصريحات المسؤولين الأمنيين والسياسيين في إيران، وكذلك مواقف وسائل الإعلام الإيرانية تجاه الحكومة الأذربيجانية.

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