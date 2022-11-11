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جيش الاحتلال يقمع مسيرة.. إصابة فلسطيني بالرصاص والعشرات بحالات اختناق
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جيش الاحتلال يقمع مسيرة.. إصابة فلسطيني بالرصاص والعشرات بحالات اختناق

جيش الاحتلال يقمع مسيرة.. إصابة فلسطيني بالرصاص والعشرات بحالات اختناق

جيش الاحتلال يقمع مسيرة.. إصابة فلسطيني بالرصاص والعشرات بحالات اختناق
٠٩:١٩:٥٣ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية بمدينة قلقيلية، مما أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأفاد الناطق الإعلامي في مدينة قلقيلية مراد شتيوي، في تصريح له، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز بكثافة باتجاه المشاركين في المسيرة، مما أدى لإصابة شاب بعيار معدني في الفخذ والعشرات بالاختناق حيث تم علاج جميعهم ميدانيًا.

تحذير من ضم الضفة الغربية للاحتلال

وكان السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال، توم نيدز، قد حذّر من إقدام حكومة الاحتلال على ضم الضفة الغربية بالكامل أو أجزاء منها إلى سيطرتهم.

وقال في حديث لقناة “كان” العبرية:” البيت الأبيض سيقاوم أي محاولات من جانب حكومة الاحتلال القادمة لضم الضفة الغربية بالكامل أو أجزاء منها إلى سلطة الاحتلال”.

وأضاف “نيدز”: موقفنا واضح نحن لا نؤيد الضم، وسنكافح أي محاولة للقيام بذلك”، مشيرًا إلى أن “معظم الدول العربية تشعر بنفس الشعور”.

وأفاد بأنه لا يشعر بالقلق من احتمال الضم، ولا يتوقع أن تحاول دولة الاحتلال المضي في ذلك، مؤكدا أنه يعتزم العمل عن كثب مع الحكومة اليمينية المتوقع تشكيلها في المستقبل.

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الكلمات الدلالية:
الاختناق الرصاص المعدني الغاز المسيل للدموع جيش الاحتلال قلقيلية قنابل الغاز

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