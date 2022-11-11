المرور: 4 خطوات يجب اتباعها فورًا عند هطول الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

نصحت إدارة المرور باتباع عدة إرشادات عند هطول الأمطار، حرصًا منها على سلامة المواطنين ومرتادي الطرق.

وقالت الإدارة إن هناك 4 خطوات يجب اتباعها في مثل هذه الحالات وهي كالتالي:

1- اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى.

2- في حال انعدام الرؤية استخدم إشارات التنبيه.

3- تمهل وخفف السرعة.

4- تجنب برك وتجمعات المياه.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد حددت في وقت سابق الحالات التي يحظر فيها على قائد المركبة تجاوز المركبة التي أمامه على الطريق.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يحظر على قائد المركبة إجراء تجاوز على الطريق في هذه الحالات التسع:

– إذا كانت الرؤية في الطريق غير واضحة.

– إذا كان اتجاه المرور في الاتجاه المقابل لا يسمح بهذا التجاوز بأمان.

– إذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها قد بدأت بالفعل في تجاوز مركبة أمامها.

– في المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات.

– إذا كانت المركبة التي خلفه قد شرعت فعلا في تجاوز مركبته.

– في مسارات المرور المحددة بخطوط طويلة متصلة تفصل بينها.

– في التقاطعات وعلى خطوط السكة الحديدية وعلى الجسور وأماكن المشاة.

– في الأماكن التي يحظر فيها التجاوز.

– إذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها تسير بسرعة أكبر.

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