الآن.. شاهد سحابة الصنيناء الرعدية بين موقق ودليهان غرب حائل

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، سحابة الصنيناء الرعدية والتي غطت السماء بين موقق ودليهان غرب منطقة حائل.

جريان سيول الجميماء شمال مهد الذهب

يأتي هذا بالتزامن مع جريان السيول والأودية، بعد مغرب اليوم الجمعة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على الجميماء شمال مهد الذهب بالمدينة.

أمطار وسيول على عدد من المناطق

كما تساقطت عصر اليوم كميات غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول في عدد من مناطق المملكة، حيث أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل، تساقط كميات من البرد في المزارع شمال غرب مهد الذهب.

كما أوضحت غزارة الأمطار المصحوبة بالبرد على الكعكية مع جريان سيول وادي نعمان شرق مكة المكرمة، فيما هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والرياح النشطة على شرق ضرغط جنوب غرب منطقة حائل.

أمطار رعدية على مكة والمدينة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن)، وأجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء).

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.