مشاركة ألف إعلامي ومئة عارض بـ 150 جناحًا في معرض مستقبل الإعلام بالرياض

تواصل – واس:

بمشاركة أكثر من 1000 إعلامي، وما يزيد عن أكثر من 100 عارض موزّعين على قرابة 150 جناحًا من شتى بلدان العالم، توافد زوار معرض مستقبل الإعلام «fomex» المصاحب للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون للدورة الـ22 للمشاركة في فعالياته المتنوعة التي يتسم بها المهرجان المقام بالعاصمة الرياض في يومه الثاني.

ندوات وورش هندسية وبرامج ترويجية ومسابقات

ويتضمّن المعرض ندوات وورشات هندسية وبرامجية لترويج الإنتاجات السمعية البصرية ومسابقات سمعية وبصرية وتتخلل فعاليات اليوم الثاني استضافة العديد من الشخصيات الإعلامية البارزة والمتخصصة بمجال الإنتاج التلفزيوني والرياضي، حيث تبدأ الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «الإنتاج المحلي في التلفزيون والإذاعة التحول المستقبلي».

مناقشة مستقبل المحتوى العربي الرقمي

وتتمحور الجلسة الثانية حول عنوان «الإعلام الرياضي وصناعة النجوم»، بعد ذلك تلقى الحضور بالمنصة محاضرة بعنوان «البودكاست والإعلام الجديد»، تليها جلسة تحمل عنوان «المحتوى العربي الرقمي».

تطوير جودة المحتوى والإنتاج

ويطلع الحضور على ما يُقدمه المعرض من خلال الجهات المشاركة محليًا ودوليًا من تنوع إعلامي، والبحث عن سبل تطوير جودة المحتوى والإنتاج المشرّف على إدارة البرامج والمحتوى ممثلة بهيئة الإذاعة والتلفزيون واتحاد إذاعات الدول العربية.

تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي

ويهدف المهرجان للإسهام بتطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي، والنهوض به، على نحوٍ يُساير التحولات التي يمُر بها المشهد الإعلامي السمعي والبصري على وجه العموم، وتحفيز المبدعين على الإنتاج التلفزيوني والإذاعي الذي يسعى إلى التعريف بالحضارة العربية وترجمة الواقع العربي المعاصر في شتى مظاهرة.