فلكية جدة ترصد اقتران القمر بالمريخ.. اليوم

تواصل – واس:

يرصد بسماء الوطن العربي اليوم، اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المريخ، حيث سيفصل بينهما حوالي 3 درجات في ظاهرة، وسيكون مشاهد بالعين المجردة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن القمر والمريخ سيرصدان باتجاه لأفق الشمال الشرقي ونظرا لأن المسافة الظاهرية بينهما واسعة فلن يظهرا سويًا في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك من خلال المناظير.

مراقبة لمعان المريخ أسبوعيًا

وأشار إلى أن مراقبة لمعان المريخ أسبوعيا في غاية الأهمية لرصد كيف سيتغير بشكل كبير من الآن وحتى يوم التقابل في ديسمبر المقبل، فهذه التغيرات الدراماتيكية في سطوع المريخ (ولونه الأحمر)، مفيداً أن هذه التغييرات هي جزء من سبب روعة مشاهدة المريخ في سماء الليل.

وأبان المهندس أبو زاهره أن المريخ ليس كوكبا كبيرًا جدًا حيث يبلغ قطره 6,790 كيلومترًا فقط ، ويدور المريخ حول الشمس خارج مدار الأرض وتتغير المسافة بين الأرض والمريخ .

يذكر أن موعد تقابل المريخ التالي حيث سيظهر فيها الكوكب في ذروة لمعانه خلال عامين في السماء سيكون في ديسمبر 2022.

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