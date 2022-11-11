مجددًا.. رصد 14 طائرة و3 سفن صينية بالمنطقة المحيطة بجزيرة تايوان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت اليوم، تحرك 14 طائرة و3 سفن صينية في المنطقة المحيطة بالجزيرة.

رئيسة تايوان تُحذر من خطر الغزو الصيني

في تصريحات جديدة، حذرت رئيسة تايوان، تساي إينج وين، من خطر حقيقي لغزو الصين لبلادها وأنه لابد من الاستعداد لذلك.

يأتي هذا بعد إعلان وزارة الدفاع التايوانية، أن الجيش التايواني سجل نشاطًا لـ63 طائرة و4 سفن عسكرية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالقرب من الجزيرة.

تحذير من الصين لتايوان بسبب وزير بريطاني

فيما قالت وزارة الخارجية الصينية إن على بريطانيا وقف أي شكل من التعاملات الرسمية مع تايوان، حسب «سبوتنيك».

التحذير الصيني يأتي في أعقاب خطط لزيارة يقوم بها وزير بريطاني للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، وتعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، لإجراء محادثات تجارية.

أمريكا: سنطلع تايوان على نتائج بايدن ونظيره الصيني

كما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن بلاده ستطلع تايوان على نتائج اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج، المقرر الأسبوع المقبل.

بداية التوتر بين الصين وجزيرة تايوان

وتصاعدت حدة الأوضاع بشأن تايوان، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، مطلع أغسطس الماضي، حيث أدانت الصين التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي؛ معتبرة هذه الخطوة دعمًا أمريكيًا لانفصال الجزيرة عن البر الرئيس للبلاد.

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