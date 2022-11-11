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«رويترز»: بريطانيا تستدعي السفير الإيراني لديها بعد تهديد إيرانيين يعيشون على أراضيها

«رويترز»: بريطانيا تستدعي السفير الإيراني لديها بعد تهديد إيرانيين يعيشون على أراضيها

«رويترز»: بريطانيا تستدعي السفير الإيراني لديها بعد تهديد إيرانيين يعيشون على أراضيها
٠٧:١٧:٢٦ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

افادت وكالة «رويترز» للأنباء بأن الحكومة البريطانية استدعت سفير إيران لديها، بعد سلسلة تهديدات جدية بحق صحافيين يعيشون في المملكة المتحدة.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

لندن وواشنطن تُحمّلان إيران مسؤولية هجمات إرهابية

استدعت بريطانيا السفير الإيراني، بعد أن حمّلت لندن والولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية قبالة عُمان الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، إن الوزير جيمس كليفرلي أكد مجددًا أنه يتعين على إيران التوقف على الفور عن الأفعال التي تهدد السلام والأمن العالميين، وأكد على ضرورة السماح للسفن بالإبحار بحرية وفقًا للقانون الدولي.

بيان فرنسي بريطاني مشترك يندد بأنشطة إيران

وندّد بيان فرنسي بريطاني مشترك بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار بالشرق الأوسط والمنطقة ويتعهد بمواجهتها، وقال إنهم قلقون إزاء التعاون غير الكافي لإيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الأذربيجانية أنها استدعت السفير الإيراني لديها احتجاجًا على تصريحات المسؤولين الأمنيين والسياسيين في إيران، وكذلك مواقف وسائل الإعلام الإيرانية تجاه الحكومة الأذربيجانية.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها استدعت سفير بريطانيا للاحتجاج على ما وصفته بأنه تحريض على أعمال شغب تنتهجه شبكات تلفزة معارضة للنظام الإيراني تبث من لندن باللغة الفارسية.

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الكلمات الدلالية:
إيران احتجاجات إيران السفير الإيراني بريطانيا لندن

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