الذهب يصعد بقوة.. وعيار 21 يسجل 186 ريالاً

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة الموافق 11 من نوفمبر 2022، في أسواق المملكة، وسجل عيار 24 نحو 212.56 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 194.84 ريال.

عيار 21 يسجل 185.99 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 185.99 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 159.42 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 123.99 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 106.49 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6624 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1491 ريالات، وأسعار كيلو الذهب 212,985 ريالاً.

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