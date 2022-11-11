برعاية ولي العهد.. وزير الطاقة يُعلن عن إنشاء أكبر مركز لالتقاط الكربون وتخزينه في الشرق الأوسط

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعلن وزير الطاقة عن إنشاء المملكة أكبر مركز لالتقاط الكربون وتخزينه في الشرق الأوسط.

القرار يأتي بالتزامن مع مؤتمر «COP27»

وأوضح أن إنشاء المملكة أكبر مركز لالتقاط الكربون وتخزينه في الشرق الأوسط، يأتي بالتزامن مع مؤتمر ««COP27 وقمة «الشرق الأوسط الأخضر» و«منتدى مبادرة السعودية الخضراء»، مشيرًا إلى أن المركز يهدف إلى:

1 – ينسجم المشروع مع مستهدفات المملكة للمناخ وتقنية التقاط الكربون وتخزينه.

2 – يلتقط ويخزن 9 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا في مرحلته الأولى.

3 – يدعم هدف المملكة لاستخلاص 44 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه سنويًا بحول عام 2035.

* الموقع: مدينة الجبيل الصناعية.

* مستهدف التشغيل، عام 2027.

وأكد وزير الطاقة أن إنشاء المملكة أكبر مركز لالتقاط الكربون وتخزينه في الشرق الأوسط، يعزز تنمية اقتصاد عالمي للهيدروجين والأمونيا النظيفة.

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