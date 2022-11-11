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بالفيديو.. رئيس نيوم: بدأنا في زراعة 100 مليون شجرة لاستعادة الغطاء النباتي
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بالفيديو.. رئيس نيوم: بدأنا في زراعة 100 مليون شجرة لاستعادة الغطاء النباتي

بالفيديو.. رئيس نيوم: بدأنا في زراعة 100 مليون شجرة لاستعادة الغطاء النباتي

بالفيديو.. رئيس نيوم: بدأنا في زراعة 100 مليون شجرة لاستعادة الغطاء النباتي
٠٦:٥٧:٤٠ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، نظمي النصر، إنه تم البدء في نيوم بزراعة 100 مليون شجرة لاستعادة الغطاء النباتي.

وأضاف خلال كلمته في منتدى “السعودية الخضراء” بشرم الشيخ: هذا ليس بالوعد الهين، وسنحافظ على الحياة البرية في المنطقة، وسنساعد على تزاوج الحيوانات والأجناس المختلفة على مساحة 2 مليون هكتار؛ لأن منطقة نيوم فقدت للأسف الكثير من الكائنات البرية.

وتابع: نحن ملتزمون باستعادتها وبدأنا بالفعل في هذا المشروع منذ عدة أشهر.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء – حفظه الله -، أعلن انطلاق النسخة الثانية من “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” يوم 7 نوفمبر الجاري، و”منتدى مبادرة السعودية الخضراء” يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تحت شعار: “من الطموح إلى العمل”، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27).

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الكلمات الدلالية:
زراعة الأشجار مشروع نيوم منتدى السعودية الخضراء منتدى شرم الشيخ نيوم

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