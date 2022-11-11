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«الغذاء والدواء» تحصل على شهادة الجودة لمراكز خدمة المستفيدين
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«الغذاء والدواء» تحصل على شهادة الجودة لمراكز خدمة المستفيدين

«الغذاء والدواء» تحصل على شهادة الجودة لمراكز خدمة المستفيدين

«الغذاء والدواء» تحصل على شهادة الجودة لمراكز خدمة المستفيدين
٠٦:٤٧:٠١ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حصلت الهيئة العامة للغذاء والدواء على شهادة الجودة لمراكز خدمة المستفيدين «حياك»، خلال الحفل الذي أقيم بمقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمناسبة اليوم العالمي للجودة.

تطبيق معايير الشهادة الصادرة من قبل هيئة المواصفات

وأوضحت أن استحقاقها جاء بعد نجاحها في تطبيق معايير الشهادة الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على مختلف أنواع المراكز التي يتم فيها تقديم الخدمات للمستفيدين.

تطوير الخدمة في جميع المنظمات الحكومية والخاصة

وأضافت أن الشهادة المقدمة من «المواصفات» تُعنى بتطوير مراكز خدمة العملاء في جميع المنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتغطي الخدمات المباشرة المقدمة للمستفيدين في إطار حصولهم على منتج أو خدمة، ويشمل ذلك:

1 –  التواصل الشخصي المباشر.

2 – المكالمات الهاتفية.

3 – أنظمة الخدمة الذاتية.

4 – الخدمات الإلكترونية.

5 – غيرها من العمليات المماثلة بهدف:

أ –  رفع مستوى مراكز خدمة المستفيدين.

ب – تسهيل الإجراءات واختصار العمليات.

ج – توفير معايير موحَّدة للخدمة.

د – رفع مستويات رضا المستفيدين.

هـ – رفع معايير الأداء.

و – تحسين بيئة المكان في تقديم الخدمة لضمان جودة ما تقدمه مراكز خدمة المستفيدين بالمنشآت من خدمات وفقاً لأسس العمل المؤسسي وبما يتوافق مع متطلبات نظم إدارة الجودة المختلفة.

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الكلمات الدلالية:
اليوم العالمي للجودة خدمة العملاء شهادة الجودة هيئة الغذاء والدواء

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