«الدفاع الروسية»: سحب30 ألف جندي و5 آلاف وحدة من خيرسون

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، سحب أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري إلى الضفة اليسري لنهر دنيبر، مشيرةً إلى سحب كل المعدات العسكرية والأسلحة من الضفة اليمنى للنهر.

تم نقل جميع الجنود الروس إلى الضفة اليسرى

وأكدت الوزارة أنه نتيجة للإدارة الفعالة والإجراءات المنسقة للوحدات الروسية، لم تترك قطعة واحدة من المعدات العسكرية والأسلحة على الضفة اليمنى، وأنه تم نقل جميع الجنود الروس إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

المدينة باتت تقريبًا تحت السيطرة

وقال عضو في المجلس الإقليمي لخيرسون، إن المدينة باتت تقريبًا تحت السيطرة الكاملة للقوات الأوكرانية.

عودة خيرسون للسيطرة الأوكرانية

ونقلت وكالة «رويترز» عن المخابرات العسكرية الأوكرانية، تأكيده عودة خيرسون للسيطرة الأوكرانية وأن الوحدات العسكرية دخلت المدينة.

وفي وقت سابق، أبلغ القائد العام لمجموعة القوات المشتركة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عن توتر الوضع في جبهة خيرسون.

اقرأ أيضًا:

بريطانيا تدعم أوكرانيا بألف صاروخ «أرض – جو»

ويأتي هذا في القوت الذي تواصل فيه القوات الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.