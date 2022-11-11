الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الدفاع الروسية»: سحب30 ألف جندي و5 آلاف وحدة من خيرسون
الآن.. شاهد تساقط الأمطار والبرد في مكة وجريان السيول بحائل
وزير الطاقة: استثماراتنا 34 مليار ريال والمملكة من أقل دول العالم في انبعاثات غاز “الميثان”
الخريف: لدينا ثروات طبيعية تصل إلى 1.3 تريليون دولار
أمن الدواسر يوقف شخصًا بحوزته نحو 10 آلاف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
حصاد الأسبوع الاقتصادي: نمو الناتج المحلي ومؤشر الإنتاج الصناعي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الدفاع الروسية»: سحب30 ألف جندي و5 آلاف وحدة من خيرسون

«الدفاع الروسية»: سحب30 ألف جندي و5 آلاف وحدة من خيرسون

«الدفاع الروسية»: سحب30 ألف جندي و5 آلاف وحدة من خيرسون
٠٦:١٦:٥٥ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، سحب أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري إلى الضفة اليسري لنهر دنيبر، مشيرةً إلى سحب كل المعدات العسكرية والأسلحة من الضفة اليمنى للنهر.

تم نقل جميع الجنود الروس إلى الضفة اليسرى

وأكدت الوزارة أنه نتيجة للإدارة الفعالة والإجراءات المنسقة للوحدات الروسية، لم تترك قطعة واحدة من المعدات العسكرية والأسلحة على الضفة اليمنى، وأنه تم نقل جميع الجنود الروس إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

المدينة باتت تقريبًا تحت السيطرة

وقال عضو في المجلس الإقليمي لخيرسون، إن المدينة باتت تقريبًا تحت السيطرة الكاملة للقوات الأوكرانية.

عودة خيرسون للسيطرة الأوكرانية

ونقلت وكالة «رويترز» عن المخابرات العسكرية الأوكرانية، تأكيده عودة خيرسون للسيطرة الأوكرانية وأن الوحدات العسكرية دخلت المدينة.

وفي وقت سابق، أبلغ القائد العام لمجموعة القوات المشتركة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عن توتر الوضع في جبهة خيرسون.

اقرأ أيضًا:

بريطانيا تدعم أوكرانيا بألف صاروخ «أرض – جو»

ويأتي هذا في القوت الذي تواصل فيه القوات الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا جبهة خيرسون خيرسون روسيا نهر دنيبر

مواد ذات صلة

المزيد
لحظة بلحظة.. إدارات تعليمية تعلن تعليق الدراسة بسبب التقلبات الجوية

لحظة بلحظة.. إدارات تعليمية تعلن تعليق الدراسة بسبب التقلبات الجوية

١٠:٥٥ م، الأثنين، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٦
«الدفاع الروسية»: 200 ألف انضموا للجيش خلال أسبوعين

«الدفاع الروسية»: 200 ألف انضموا للجيش خلال أسبوعين

٠٢:٢٦ م، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
القوات الخاصة توقِف مطلوباً أمنياً في المدينة المنورة

القوات الخاصة توقِف مطلوباً أمنياً في المدينة المنورة

٠٨:١٢ م، الجمعة، ٢٥ نوفمبر ٢٠١٦
خبير طقس يتوقع: أشد أيام السنة حرًا على الرياض في أول أغسطس لهذا السبب

خبير طقس يتوقع: أشد أيام السنة حرًا على الرياض في أول أغسطس لهذا السبب

٠٧:١٨ م، الجمعة، ٠١ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *