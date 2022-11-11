الآن.. شاهد تساقط الأمطار والبرد في مكة وجريان السيول بحائل

تواصل – فريق التحرير:

تساقطت عصر اليوم كميات غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول في عدد من مناطق المملكة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل، تساقط كميات من البرد في المزارع شمال غرب مهد الذهب.

كما أوضحت غزارة الأمطار المصحوبة بالبرد على الكعكية مع جريان سيول وادي نعمان شرق مكة المكرمة.

فيما هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والرياح النشطة على شرق ضرغط جنوب غرب منطقة حائل.

هطول أمطار الخير على الحرم المكي

في الوقت نفسه وثق مقطع فيديو لحظة هطول مطار غزيرة على المعتمرين في صحن الكعبة أثناء طوافهم، حيث أظهر الفيديو المشاعر الإيمانية العظيمة التي عاشها المعتمرون وحرصهم على الطواف في أوقات شديدة الصعوبة وطقس صعب.

أمطارًا رعدية على مكة والمدينة

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن)، وأجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء).

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.