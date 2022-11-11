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وزير الطاقة: استثماراتنا 34 مليار ريال والمملكة من أقل دول العالم في انبعاثات غاز “الميثان”
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وزير الطاقة: استثماراتنا 34 مليار ريال والمملكة من أقل دول العالم في انبعاثات غاز “الميثان”

وزير الطاقة: استثماراتنا 34 مليار ريال والمملكة من أقل دول العالم في انبعاثات غاز “الميثان”

وزير الطاقة: استثماراتنا 34 مليار ريال والمملكة من أقل دول العالم في انبعاثات غاز “الميثان”
٠٥:٥١:٣٣ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، إن المملكة تعد من أقل دول العالم في انبعاثات غاز الميثان،  مضيفًا: “استثماراتنا حوالي 34 مليار ريال.

وأضاف في كلمته خلال النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، بمدينة شرم الشيخ، على هامش مؤتمر المناخ cop27 أن المملكة تعمل على 13 مشروعًا للطاقة المتجددة، مؤكدًا أن المملكة يمكنها مواجهة الجميع بأنها أنجزت في العمل المناخي.

المملكة نجحت في خفض أكثر من مليون طن من الانبعاثات الكربونية

وأضاف وزير الطاقة أن الرياض نجحت في خفض أكثر من مليون طن من الانبعاثات الكربونية، وأن المملكة ستقدم 10 مشروعات جديدة للطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن المملكة تمكنت من توفير 20 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، على مدى العام الماضي.

وفيما يتعلق بوصول المملكة إلى الحياد الكربوني، أوضح أن انبعاثات الكربون في المملكة ستصل إلى معدل الصفر الكربوني عام 2060.

إنشاء أكبر مركز لالتقاط الكربون وتخزينه في الشرق الأوسط

كما أعلن أن المملكة تتجه لإنشاء أكبر مركز لالتقاط الكربون وتخزينه في الشرق الأوسط.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال كلمته أمام قمة الشرق الأوسط الأخضر أن المملكة ستستضيف مقر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مؤكدًا أن المبادرة  تسعى إلى دعم الجهود والتعاون لخفض الانبعاثات 278 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030.

وكشف عن إسهام المملكة بـ 2.5 مليار دولار دعمًا لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر على مدى العشر سنوات المقبلة.

وأكد ولي العهد التزام المملكة بالتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ المشروعات البيئية، وتحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف لزراعة 50 مليار شجرة، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، مخفضة بذلك 2.5% من معدلات الانبعاثات العالمية.

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الكلمات الدلالية:
الانبعاثات الانبعاثات الكربونية المملكة غاز الميثان وزير الطاقة ولي العهد

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