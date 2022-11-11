الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
العالم في أسبوع.. حساب المواطن واحتجاجات إيران وانتخابات الكونجرس الأمريكي
«الدفاع الروسية»: سحب30 ألف جندي و5 آلاف وحدة من خيرسون
الآن.. شاهد تساقط الأمطار والبرد في مكة وجريان السيول بحائل
وزير الطاقة: استثماراتنا 34 مليار ريال والمملكة من أقل دول العالم في انبعاثات غاز “الميثان”
الخريف: لدينا ثروات طبيعية تصل إلى 1.3 تريليون دولار
أمن الدواسر يوقف شخصًا بحوزته نحو 10 آلاف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أمن الدواسر يوقف شخصًا بحوزته نحو 10 آلاف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

أمن الدواسر يوقف شخصًا بحوزته نحو 10 آلاف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

أمن الدواسر يوقف شخصًا بحوزته نحو 10 آلاف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
٠٥:٤٥:٥٢ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القـوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة وادي الدواسـر القبض على شخص بحوزته 9676 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأكدت أنه جرى إيقافـه واتخاذ الإجـراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وفي وقت سابق اليوم، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران، محاولة تهريب (31) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(7200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

الإجراءات النظامية

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي وقت سابق، أكد حرس الحدود أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعاقب بالسجن مدة تصل إلى (15) سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

كما تتم مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير به، وأن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وتابع حرس الحدود، أن الإبلاغ عن المخالفين واجب وطني، داعيا إلى الإبلاغ عنهم بالاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والرقمين(999) و(994) في بقية مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا:

القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود في نجران بحوزتهما مواد مخدرة

الكلمات الدلالية:
أقراص التداول الطبي التداول الطبي قوات الأمن محافظة الدواسر

مواد ذات صلة

المزيد
القبض على مطلوبين جنائياً في حملات مرورية بحائل (صور)

القبض على مطلوبين جنائياً في حملات مرورية بحائل (صور)

٠١:١٥ ص، الأربعاء، ٠٢ ديسمبر ٢٠١٥
“فلكية جدة”: ظاهرة مؤقتة على سطح الشمس اليوم

“فلكية جدة”: ظاهرة مؤقتة على سطح الشمس اليوم

١٢:٠١ م، الأحد، ١٤ أغسطس ٢٠٢٢
مقتل شاب أسود على يد شرطي أمريكي

مقتل شاب أسود على يد شرطي أمريكي

١٠:٤٧ م، السبت، ٠٨ أغسطس ٢٠١٥
بدء حجب التطبيقات الذكية «المحرِّفة» للقرآن الكريم

بدء حجب التطبيقات الذكية «المحرِّفة» للقرآن الكريم

٠٢:٢٧ م، الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *