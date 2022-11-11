أمن الدواسر يوقف شخصًا بحوزته نحو 10 آلاف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

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أعلنت القـوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة وادي الدواسـر القبض على شخص بحوزته 9676 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأكدت أنه جرى إيقافـه واتخاذ الإجـراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وفي وقت سابق اليوم، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران، محاولة تهريب (31) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(7200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

الإجراءات النظامية

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي وقت سابق، أكد حرس الحدود أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعاقب بالسجن مدة تصل إلى (15) سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

كما تتم مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير به، وأن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وتابع حرس الحدود، أن الإبلاغ عن المخالفين واجب وطني، داعيا إلى الإبلاغ عنهم بالاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والرقمين(999) و(994) في بقية مناطق المملكة.

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