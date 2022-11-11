الخريف: لدينا ثروات طبيعية تصل إلى 1.3 تريليون دولار
تواصل – فريق التحرير:
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إن الثروة المعدنية التي تزخر بها المملكة تتجاوز التريليون دولار.
وأضاف خلال كلمته في منتدى السعودية الخضراء على هامش مؤتمر شرم الشيخ الدولي للمناخ، أن التعدين جزء لا يتجزأ من رؤيتنا عام 2030 ولدينا ثروات طبيعية في المملكة 1.3 تريليون دولار.
نبذل الكثير من الجهود وفقًا لرؤية المملكة 2030
وتابع: نبذل الكثير من الجهود وفقًا للمسح الجيولوجي الأخير وأنا مؤمن بأنه إذا أدينا عملنا بشكل أمثل فسيكون لدينا ما يكفي من الثروات المعدنية، بالإضافة للتكنولوجيا التي نقوم بتطويرها دائمًا، للتأكد من الوصول إلى الثروات المعدنية أكثر.
وواصل: لدينا كفاءة تكنولوجية حاليًا تتيح الفكر الإيجابي، مؤكدًا أن إستراتيجتنا في المملكة تشمل كل هذه النقاط.
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