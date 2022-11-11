وزير الصناعة: نسعى للوصول إلى الحياد الصفري ونتجاوز الوقوع في الفخ

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قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن ربط الثروات المعدنية بالصناعة يأتي لضمان استفادة الدولة من المصادر الطبيعية في القطاع والوصول إلى الحياد الصفري.

وأضاف خلال كلمته – في منتدى مبادرة السعودية الخضراء – أننا نسعى لضمان حقوق الدولة في الاستفادة بالموارد الطبيعية في مجال الصناعة.

الخريف: نسعى لتلبية احتياجاتنا المحلية والوصول إلى الحياد الصفري

وتابع: نسعى لتلبية احتياجاتنا المحلية والوصول إلى الحياد الصفري، إضافة إلى تحقيق هدفنا في الصناعة الذي ارتبط بالتعدين، وألا نقع في الفخ الذي وقعت فيه الكثير من الدول الأخرى.

وواصل الوزير قائلاً: أنا أؤمن إيمانًا كبيرًا أننا إذا استطعنا أن نحقق هذه الإستراتيجية فسوف نحقق المستهدفات.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة قد افتتح، النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، بمدينة شرم الشيخ، على هامش مؤتمر المناخ cop27 الذي تنظمه مصر بمشاركة عدد كبير من رؤساء وقادة دول العالم.

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