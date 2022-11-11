بعد أن دفنوا جثته من شهر.. جاءهم حيًا يُرزق أمامهم!

تواصل – فريق التحرير:

فوجئت أسرة مصرية بابنها الشاب، الذي يُفترض أنه لقي حتفه منذ شهر في حادث، يطرق باب المنزل ويطلب الدخول.

وفي التفاصيل، عاد الشاب المصري “محمد عادل” إلى أسرته التي تقيم في قرية منيل العروس التابعة لمدينة أشمون بمحافظة المنوفية شمال البلاد، وبعد أن توفي في حادث وتم دفن جثته، على قيد الحياة.

البحث عن هوية صاحب الجثة

وقالت الأسرة إن محمد اختفى لشهور وتلقوا إخطارًا بوفاته في حادث سير بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، فتسلمت جثمانه ودفنته في مقابر العائلة.

وأضافت أن أفراد العائلة أصيبوا بالصدمة والذهول والفرحة في آن عندما ظهر محمد أمامهم، غير أنهم تساءلوا عن هوية صاحب الجثة التي تم دفنها منذ شهر، خاصة أن الملامح متشابهة تمامًا ولا يمكن التفريق بينهما.

وفي سياق متصل، طالبت السلطات بالبحث عن هوية صاحب الجثة المدفونة وإجراء تحليل الحمض النووي في محاولة للوصول إلى تلك الجثة.

اقرأ أيضًا:

شاب مصري يتصدر الترند.. باغته موت الفجأة ووصيته تُبكي المغردين