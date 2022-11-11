العالم في أسبوع.. حساب المواطن واحتجاجات إيران وانتخابات الكونجرس الأمريكي

تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولا: المملكة

تفاصيل الدفعة الـ 60 من حساب المواطن

أودع برنامج حساب المواطن 3.5 مليارات ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر من عام 2022م.

وأظهرت النتائج ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 15.7% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن نيته بيع 10% من حصته في شركة “تداول”.

وقال الصندوق إنه سيبدأ عملية بناء سجل الأوامر المسرع لبيع 12 مليون سهم في “مجموعة تداول السعودية القابضة” والتي تمثل 10% من إجمالي رأس مال الشركة إلى فئة المستثمرين من المؤسسات، وفقًا لـ”الإخبارية”.

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، إن القطاع يعد أحد القطاعات الأكثر عرضة للهجمات السيبرانية.

وأضاف خلال منتدى “الأمن السيبراني” الذي عُقد في الرياض أن الهجمات السيبرانية تستخدم كسلاح ولا تحتاج إلى جيوش أو عتاد، فهي تأتي دون إنذار مسبق أو معرفة بمصدرها.

ثانيا: الدولي

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤتمرًا صحفيًا، للتعليق على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وصرح بأن الحزب الديمقراطي لم يخسر في الانتخابات كما خسر الجمهوريون في السنوات الأربع الماضية.

وأورد بايدن أن الانتخابات النصفية كانت يومًا جيدًا للديمقراطية في الولايات المتحدة وشهدت مشاركة واسعة، ودون أي تدخلات.

أحرق متظاهرون، صورًا للمرشد الإيراني علي خامنئي، في وسط إيران، وبالقرب من منزل المرشد نفسه، في حين استمرت مواجهات عناصر الأمن والباسيج للمتظاهرين والمحتجين في أنحاء البلاد.

واستخدمت عناصر الأمن الإيراني، الغاز المسيل للدموع، ضد المتظاهرين، في ساحة البلدية، بمدينة رشت، شمالي البلاد، واستمر خروج أهالي مدينة كامياران غربي إيران، في مظاهرات ليلية، لليوم الثاني على التوالي، وأغلقوا الشوارع بإشعال النار.

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنه على الولايات المتحدة التوقف عن التعامل مع الأمور التجارية باعتبارها أسلحة حرب.

وأوضحت أنه على واشنطن وقف استخدام القضايا التجارية سلاحًا واتخاذ خطوات ملموسة لحماية مبدأ اقتصاد السوق.

أعلنت السلطات في تنزانيا شرق إفريقيا، أن طائرة ركاب سقطت اليوم في بحيرة فيكتوريا.

وأفادت مصادر أمنية، بسقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا أثناء محاولتها الهبوط وإنقاذ 15 من ركابها حتى الآن.

وأشارت «العربية» إلى وجود تقارير تنزانية تؤكد أن ما لا يقل عن 54 شخصًا كانوا على متن الطائرة التي سقطت في بحيرة فيكتوريا.

وجهت كييف اتهاماتها نحو الجيش الروسي المتراجع في مدينة خيرسون الحدودية، بأنه يريد تحويلها إلى “مدينة الموت”، من خلال زرع الألغام في مناطق متعددة.

وكتب ميخائيلو بودولياك، الذي يعمل مستشارًا سياسيًا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر “تويتر” أن: “روسيا تريد تحويل خيرسون إلى مدينة للموت.. يزرع الجيش الروسي الألغام في كل مكان بوسعهم زرعها فيه. وتخطط المدفعية الروسية، على الضفة الغربية، لتدمير المدينة”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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