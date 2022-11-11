أبرزها شرب لترين من الماء يوميًا.. 6 إرشادات مهمة لمرضى السكري

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عدّدت، روان نخو، اختصاصية التغذية بشركة “رايت بايت” المتخصصة ببرامج الوجبات الصحية واستشارات التغذية في دبي، 6 إرشادات مهمة لمرضى السكري، أهمها شرب لترين من الماء يوميًا.

6 إرشادات مهمة لمرضى السكري

ووفق خبيرة التغذية فإن تلك الإرشادات هي:

1-تناول الأطعمة الطازجة بدلاً من الأطعمة المصنّعة.

2-اختر الحبوب الكاملة بدلاً من الكربوهيدرات المكررّة، مثل الخبز الأبيض، والأرز، والمعكرونة.

3-اختر التوت، والمكسرات، والبذور كوجبات خفيفة صحية بدلاً من البسكويت والحلوى.

4-اعتمد طرق الطهي الصحية مثل الشوي، والبخار، والغليان.

5-تحرك يوميًا لمدة 30 دقيقة.

6-اشرب لترين من الماء يوميًا.

يشار إلى أن مرض السكري ينجم عن ارتفاع مستويات السكر في الدم نتيجة مشاكل بإنتاج الأنسولين أو عمله أو كليهما، وفق شبكة “سي إن إن”.

وقد يتسبّب هذا المرض بمضاعفات خطيرة مثل العمى، وتلف الكلى، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد يؤدّي حدّ بتر الأطراف، والوفاة المبكرة.

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