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بالفيديو.. هطول أمطار الخير على الحرم المكي ومشاهد روحانية للمعتمرين
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بالفيديو.. هطول أمطار الخير على الحرم المكي ومشاهد روحانية للمعتمرين

بالفيديو.. هطول أمطار الخير على الحرم المكي ومشاهد روحانية للمعتمرين

بالفيديو.. هطول أمطار الخير على الحرم المكي ومشاهد روحانية للمعتمرين
٠٤:١٢:٣٩ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة هطول مطار غزيرة على المعتمرين في صحن الكعبة أثناء طوافهم.

وأظهر الفيديو المشاعر الإيمانية العظيمة التي عاشها المعتمرون وحرصهم على الطواف في أوقات شديدة الصعوبة وطقس صعب.

كما يكشف عن قيام عدد من المعتمرين بالدعاء إلى الله بينما كانت الأمطار الشديدة تتساقط فوق رؤسهم.

سنة الوقوف تحت الأمطار

وأثبتت الأحاديث النبوية سنة الوقوف تحت المطر والتعرض للمطر، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحب المطر ويستبشر به، ويفرح لنزوله حتى يكشف عن جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، ليصيب من بركات نعمة الله تعالى.

وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنْ الْمَطَرِ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى» رواه مسلم (898).

هذا الحديثُ يَصِفُ حالًا مِن أحوالِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وما كانَ يَفعلُه عندَ نُزولِ المطرِ مِن حيثُ تَعرُّضُه له؛ ليُبلِّلَ ثِيابَه ويُصيبَ جَسدَه؛ لأنَّ المطرَ عندَ نُزولِه يكونُ حديثَ عهدٍ برَبِّه.

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الكلمات الدلالية:
الأمطار المعتمرين حول الكعبة الوقوف تحت المطر هطول أمطار على الكعبة

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