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للأمهات.. الصحة: شجعوا الأطفال على هذه الممارسة لبناء أجسامهم
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للأمهات.. الصحة: شجعوا الأطفال على هذه الممارسة لبناء أجسامهم

للأمهات.. الصحة: شجعوا الأطفال على هذه الممارسة لبناء أجسامهم

للأمهات.. الصحة: شجعوا الأطفال على هذه الممارسة لبناء أجسامهم
٠٣:٥٤:٤١ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعت منصة التوعية الرئيسة بوزارة الصحة “عش بصحة”، اليوم الجمعة، إلى تشجيع الأطفال على الحركة وممارسة الرياضة.

وقالت المنصة في حسابها على “تويتر”: “شجّع الأطفال على الحركة وممارسة الرياضة، نشاطهم اليومي يمنحهم أجسامًا سليمة، ومنفعة طويلة”.

الأطفال والتدخين

ومؤخرًا، قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات أ.د. فهد الخضيري، إن الذي يدخن في الغرفة نفسها التي بها أطفاله، فهو يقتل أسرته.

وأشار إلى أنه من المناظر المؤلمة جدًا؛ أب مجرم في مواقف السيارات يمشي بجوار عربة طفلته المريضة وعليها أنابيب تنفس وأجهزة دعم للقلب وبيده الأخرى سيجارة، وأدخنة السيجارة تكاد تغطي وجهها البريء.

وأكد أنه يوجه نصيحة عامة لوجه الله تعالى ومن واقع خبرة سنين في أبحاث المسرطنات: «لم نجد أشد من التدخين كمسرطن! فمن أراد أن يعيش سعيدًا بلا أمراض ويعمّر بإذن الله فليبتعد عنه».

 

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الكلمات الدلالية:
الأطفال الجسم السليم ممارس الرياضة وزارة الصحة

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