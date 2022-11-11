يناقش قضايا تهم الحج والإسكان والاقتصاد.. «الشورى» يواصل عقد جلساته الأسبوع المقبل

تواصل – واس:

يواصل مجلس الشورى عقد جلساته العادية من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة الأسبوع المقبل وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

ومن المنتظر أن يصوّت المجلس في جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي يعقدها الاثنين القادم على ما تضمنه تقرير اللجنة المالية والاقتصادية من توصياتٍ بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1442/1443هـ.

ويأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لرأيّ اللجنة تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على تقرير اللجنة حيال تقرير الصندوق أثناء مناقشته في جلسة السابقة.

الثقافة والرياضة والسياحة

ويطرح المجلس للمناقشة ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله تقريراً تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية سنغافورة.

كما يدرس المجلس في ذات الجلسة تقريراً مقدماً من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن مقترح نظام الرياضة؛ المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وفي سياق أعمال الجلسة يناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للعام المالي 1442/1443هـ، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسته ووضعت توصياتها بشأنه.

وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية الحادية عشرة للسنة الثالثة من الدورة الثامنة التي ستعقد الثلاثاء القادم، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض للعام المالي 1442/1443هـ والتصويت على ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات.

كما يستمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسةٍ سابقةٍ تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1442/1443هـ، حيث سيتم التصويت بعد ذلك على قرار المجلس بشأن ما ضمنته اللجنة تقريرها حياله من توصيات.

الحج والإسكان والخدمات

وسيستمع المجلس إلى وجهة نظر الحج والإسكان والخدمات، تجاه ما أثير من ملحوظات ومرئيات من قبل أعضاء المجلس إزاء تقرير الأداء السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية للعام المالي 1442/1443هـ الذي تمت مناقشته تحت القبّة في جلسةٍ سابقة.

لجنة التعليم

وينظر المجلس ضمن الجلسة في تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع لمذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المختص في جمهورية أوزباكستان .

ويناقش المجلس تقريراً مقدّماً من اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن مقترح تعديل نظام المقيّمين المعتمدين، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصياتٍ بعد دراستها لمشروع المقترح المعدّل، إضافة إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة هدر الطعام، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

ويدرس المجلس تقريراً مقدّماً من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التعديلات على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية.

اقرأ أيضًا:

تناولت عدة موضوعات.. الشورى يناقش التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني