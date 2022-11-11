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بالصور.. الدفاع المدني يسيطر على حريق في ورشة بحي المشاعل بالرياض

بالصور.. الدفاع المدني يسيطر على حريق في ورشة بحي المشاعل بالرياض

بالصور.. الدفاع المدني يسيطر على حريق في ورشة بحي المشاعل بالرياض
٠٣:١٤:٥٠ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن الدفاع المدني بالرياض من إخماد حريق نشب في ورشة بحي المشاعل.

وأظهرت مجموعة صور رجال الدفاع المدني وهم يبذلون جهودًا كبيرة لإطفاء الحريق.

وأكد الدفاع المدني أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث.

مديرية الدفاع المدني تحذر من الاقتراب من مجاري السيول

وقبل أيام، حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في (تويتر) من الاقتراب من مجاري السيول أو عبورها عند هطول الأمطار.

وأهابت المديرية العامة بتوخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، فقد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا، فعادة ما تكون حواف الطرق قابلة للانهيار، وكذلك اتباع مسارات الطرق الرئيسة المستخدمة قدر الإمكان.

وأكدت المديرية أهمية عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول أو الجلوس فيها أو ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه، لعدم إدراكهم خطورتها، مشددة على أهمية مراقبتهم؛ حفاظًا على سلامتهم.

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