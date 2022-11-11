12 إنجازًا.. الفضلي يستعرض جهود المملكة في العمل البيئي

تواصل – فريق التحرير:

عدّد وزير البيئة، عبد الرحمن الفضلي، 12 إنجازًا قامت بها المملكة في مجال العمل البيئي، أهمها اعتماد أكثر من 64 مبادرة.

جاء ذلك خلال حديثه في منتدى مبادرة السعودية الخضراء، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية، وفق ما نقله حساب الوزارة على توتير.

جهود المملكة في العمل البيئي

وأوضح الوزير أن الإنجازات الـ12 هي:

1 – لا يمكن التعامل مع التحديات البيئية إلا بتكامل محلي وإقليمي ودولي.

2 – اعتماد الإستراتيجية الوطنية للبيئة وتضمنت أكثر من 46 مبادرة.

3 – العمل مستمر لتحقيق مستهدفات التشجير.

4 – إطلاق شركة تعني بمكافحة الانسكابات النفطية.

5 – إطلاق مبادرة عالمية للحد من تدهور الأراضي.

6 – العمل على زيادة مساحة المناطق المحمية البرية والبحرية إلى 30%.

7 – الحرص على تحقيق الاستدامة البيئية.

8 – استهداف استثمارات بـ20 مليار ريال خلال 8 سنوات في مجال البيئة.

9 – إنشاء شركة لإدارة النفايات.

10 – استهداف زراعة 10 مليارات شجرة.

11 – إطلاق منصة عالمية للبحث في مجال الشعب المرجانية.

12 – إطلاق مراكز للتنوع الأحيائي والالتزام البيئي.

وتبذل المملكة جهودًا كبيرة في ملف “المناخ والبيئة”، حيث تعكس التحركات التي تقوم بها رغبتها وتطلعها في الحفاظ على البيئة.

كما أطلقت المملكة العديد من المبادرات في هذا الشأن، من بينها مبادرات لزراعة المزيد من الأشجار في كافة المناطق والمدن، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على قضايا البيئة.

اقرأ أيضًا:

وزير البيئة: لدينا أكثر من 65 مبادرة واستثمارات بـ 20 مليار دولار (فيديو)