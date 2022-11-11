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خبيرة تغذية تحذر: الاكتفاء بالطعام النباتي قد يُدمر الجسم

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خبيرة تغذية تحذر: الاكتفاء بالطعام النباتي قد يُدمر الجسم

خبيرة تغذية تحذر: الاكتفاء بالطعام النباتي قد يُدمر الجسم

خبيرة تغذية تحذر: الاكتفاء بالطعام النباتي قد يُدمر الجسم
٠٣:٠٤:٠٩ م، الجمعة، ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة آنا كوروبكينا، إن عدم تناول المنتجات الحيوانية والاكتفاء بالنباتية فقط قد يدمر صحة الإنسان.

وأضافت أن الطعام النباتي لا يمكن أن يكون بديلاً كاملاً للأغذية الحيوانية حتى إذا كانت له مزايا من حيث تركيبه الكيمائي، وفق موقع “روسيا اليوم”.

منتجات الألبان

وأشارت إلى أن منتجات الألبان بما فيها الخالية من اللاكتوز، تعتبر مصدرًا لعشرين نوعًا من الأحماض الأمينية، تصل نسبة امتصاصها في الجسم إلى 98 بالمئة من ضمنها تسعة لا بديل لها.

وقالت إن فقر الدم الناجم عن نقص عنصر الحديد ينتشر كثيرًا بين النباتيين، كما أن فيتامين В12 الضروري موجود في الأطعمة الحيوانية فقط، مشيرة إلى أن هذا الفيتامين ضروري لتركيب الحمض النووي وإنتاج الطاقة ويشارك في تركيب خلايا الدم الحمراء، ويدعم وظيفة الأعصاب وعملية التمثيل الغذائي.

ويلعب فيتامين В12 دورًا رئيسيًا في خفض مستوى حمض الهوموسيستين الأميني، الذي يرتبط ارتفاع مستواه بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر.

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الكلمات الدلالية:
الأطعمة الحيوانية الأطعمة النباتية الطعام الحيواني الطعام النباتي خبراء التغذية

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